Yeni nesil en çok YouTube'da zaman geçiriyor!

Dijital dünyanın içine doğup orada yetişen Z kuşağı, %97 oranı ile en çok YouTube’da varlık gösteriyor. Kendi yaşıtlarının günlük hayatını yakından takip eden bu nesil, günün trendlerine uygun olarak eğlenceli videolar üreten kanallara abone oluyor, sevdikleri oyunların videolarını izliyor.

Türkiye'nin tek dijital kadın zirvesi olan Dijital Topuklar’ın bu yıl panel konularına taşıdığı Z kuşağına Hitap Etmenin İncelikleri oturumu, Teknosa desteği ile gerçekleşti. Z kuşağını mercek altına alan 1 milyon 600 bin datayı sosyal dinleme tekniği ile araştıran Teknosa, özellikle ebeveynlere ışık tutacak araştırma sonuçlarını zirve katılımcılarıyla paylaştı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Dijital Topuklar Zirvesi'nde Z Kuşağına Hitap Etmenin İncelikleri oturumunun sponsoru olan Teknosa, 7-16 yaş aralığındaki çocukların dijital mecralarda kamuoyuna açık olarak paylaştığı 1 milyon 600 bin datayı inceledi. Teknosa’nın yaptığı araştırma ışığında, oturumda dijital dünyada çocukların varlığı, ilgi alanları, iletişim biçimleri ve güvenliği ele alındı.