Yeni Nokia 3310 kutu açılışı (Video)

Yeni Nokia 3310, son yıllarda kullanıcıların büyük ilgisini gören tek özellikli telefon oldu. Yeni Nokia 3310, Mobil Dünya Kongresi 2017'in en ilginç cihazlarından biriydi. Telefon, akıllı ve dokunmatik ekranlı olmamasına rağmen büyük ilgi ile takip edildi.

Bunun nedeni ise Nokia 3310’un yıllar önce mermileri bile durduran sağlam yapısı ve günlerce giden pil ömrünün efsaneleşmesi ve unutulmaması. Telefon MWC 2017’de tanıtılmasına rağmen yeni yeni satışa sunuluyor.

Peki Nokia 3310 kutusunda neler var?

Kutuda neler var:

Nokia 3310;

Pil, ayrı paketlenmiş;

Kulaklık;

MicroUSB tipi şarj cihazı;

Hızlı başlangıç ​​Kılavuzu;

Garanti;

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefona ait görselleri inceleyebilirsiniz.

Görsel: The Verge