Nokia'nın MWC 17'de sürpriz yaparak karşımıza çıkarttığı yeni Nokia 3310, ön siparişe sunuldu. Etkinlik sırasında açıklanan 59 Euro'luk fiyat etiketi de bir artış ya da azalışa uğramadan söylendiği gibi ön siparişte aynı kaldı. Hollanda menşeli Belsimpel sitesinin ön siparişe sunduğu yeni Nokia 3310'un 4 farklı rengi yer alıyor.

Yeni Nokia 3310, kırmızı, sarı, mavi ve gri renk seçeneklerine sahip. 2 Megapiksel arka kamera ile gelen ve eski Nokia 3310'un tasarım hatlarını taşıyan bu telefonun ülkemize ne gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

4G ve Wi-Fi gibi teknolojileri barındırmayan akıllı telefon olmaktan çok nostalji yapmayı sevenler için sıradan bir telefon özelliklerini barındıran yeni Nokia 3310'da bir de Snake isimli ikonikleşmiş oyun yer alıyor.