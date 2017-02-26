Yeni Nokia 3310 tanıtıldı!

Nokia, HMD ile MWC 2017 etkinliğinde sahne aldı. Uzun bir süredir konuşulan yeni Nokia 3310 bu etkinlikte görücüye çıkartıldı. Döneminde çok ses getiren, darbelere karşı inanılmaz bir sağlamlık göstererek halk arasında takoz diye de tabir edilen Nokia 3310, 2017 yılına da damgasını vuracak gibi görünüyor. Peki, Nokia 3310 özellikleri ile kullanıcılara neler sunuyor?

Nokia 3310 özellikleri

Nokia 3310 karşımıza çok farklı bir tasarım ile çıkıyor. 2.4 inç büyüklüğünde QVGA (240x320) çözünürlüğünde reknli ekranın yer aldığı Nokia 3310'da efsanevi Snake oyunu ve Nokia zil sesi yer alıyor.

Cihazın arka bölümünde ise bir adet kamera yer alıyor. Bu kamera 2 Megapiksel çözünürlüğünde.

115.6 x 51.0 x 12.8mm boyutlarında olan Nokia 3310 sadece 79.6 gram ağırlığında. Nokia 3310 sahip olduğu 1.200 mAh kapasiteli batarya ile 22 saate kadar konuşma süresi sunuyor. Nokia 3310'a bir de 32 GB'a kadar microSD kart takılabiliyor.

Yeni Nokia 3310, LTE ve Wi-Fi bağlantısını maalesef ki desteklemiyor. Yeni Nokia 3310'un satış fiyatı ise 49 Euro olarak belirlendi.

Yeni Nokia 3310'un görselleri için lütfen sayfa değiştiriniz.