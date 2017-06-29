Yeni Nokia 3310'un Türkiye fiyatı belli oldu!

Windows Phone ile tabiri caizse batan Nokia, Android ile geç de olsa bir geri dönüş yakalama şansı bulmuştu. Nokia 3 ve Nokia 5 modellerini Türkiye'de resmi olarak satışa sunan firma, şimdi de yeni Nokia 3310'u ülkemizde satışa sundu.

Zamanına damga vuran 3310'un tasarımsal ve donanımsal açıdan yenilenmiş sürümü olan yeni Nokia 3310, 2.4 inç büyüklüğünde bir ekrana, 2 Megapiksel kameraya, microSD desteğine, Opera Mini tarayıcısına ve Series 30+ işletim sistemine sahip. Wi-Fi ve GPS bağlantılarının yer almadığı yeni Nokia 3310, kısıtlı özelliklerinden dolayı yurtdışında 65 dolara satılıyor.

Hepsiburada.com yeni Nokia 3310'u resmi garanti desteği ile Türkiye'de tam 549 TL fiyata satışa sunmuş durumda. Telefonun temel özelliği olan görüşme yapmadan başka birşey sunmayan yeni Nokia 3310'un, lacivert, kırmızı ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Eğer koleksiyonunuza yeni Nokia 3310'u eklemek istiyorsanız aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz.