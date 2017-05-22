Yeni Nokia 3310'un 40 TL'lik klonu çıktı!

Nokia, geçmişte yaptığı devrimleri gelecekte de yapacağının sinyallerini Nokia 3 ve Nokia 5'in tanıtımı sırasında vermişti. Etkinlik sonrası firmanın kültleşmiş modeli olan 3310'un da yenilenmesi, bu sinyalleri iyice güçlendirmişti. Yeni Nokia 3310, sunduğu özelliklerden çok yenilenmiş tasarımı ve geçmişi hatırlatması ile büyük ilgi görmüştü.

Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan yeni Nokia 3310'un bu sefer de klonu ortaya çıktı. 12 dolar yani yaklaşık 42 TL fiyat etiketine sahip olan Darago 3310, yeni Nokia 3310'a göre bir tık daha düşük özelliklere sahip. Darago 3310, 1.77 inçlik bir ekran ile geliyor. Yeni Nokia 3310 ise 2.4 inçlik bir ekrana shaipti.

Darago 3310, 0,3 Megapiksel kameraya sahipken yeni Nokia 3310 ise 2 Megapiksel kameraya sahip. Ancak Darago 3310'un işletim sistemi Series 30 değil.

Şimdilik sadece Hindistan'da satışa sunulacak olan Darago 3310'un, Avrupa ülkelerine gelmeyeceğini düşünüyoruz.