Yeni Nokia 3310 siparişleri inanılmaz derecede güçlü

Tüm zamanların en popüler özellikli telefonlarından birinin yeniden düzenlendiği Nokia 3310 cep telefonunun tanıtımı, sadece Finli hayranları için değil, tüm cep telefonu endüstrisi için de hoş bir sürpriz oldu.

HMD tarafından yeniden tasarlanan ve eklenen iyileştirmeler, modern Nokia 3310'u tamamen farklı bir cihaz yapıyor olsa da, özellikli telefon satın almak isteyen çok sayıda hayran kitlesinin ilgisini çekmiş gibi görünüyor.



İngiltere perakende şirketi Carphone Warehouse, Nokia 3310 için ön kayıtları açtı böylece, kullanıcılar satışa sunulmadan önce sipariş verebilirler. Daha da önemlisi, İngiltere'nin Carphone Warehouse'daki satın alma direktörü Andrew Wilson, Nokia 3310'un ön sipariş sayısının diğer özellikli telefonlardan daha yüksek olduğunu iddia ediyor.

Açıklama aşağıdaki gibi:

“Yeniden tasarlanan klasik ürünün lansmanı sonrasında Nokia 3310'a şaşırtıcı bir ilgi var. Carphone Warehouse'daki ön kayıt düzeyleri inanılmaz derecede güçlüdür ve bu durum, tüketicilerin telefonla gerçekten ilgilendiğini ispatlıyor.”

Araştırma şirketi Captify, Nokia markasına olan ilginin MWC 2017 duyurusundan hemen sonra arttığını iddia ediyor ve Nokia aramalarında yaklaşık yüzde 800'lük bir artış yaşandığını söylüyor. Ayrıca, Captify, Nokia 3310 ile ilgili operatörlerin aramalarında bir artış olduğunu fark etti ve bu, insanların özellikli telefonu satın alma niyetini ortaya koyuyor olabileceğini söyledi.

Ancak analistler, Nokia 3310'un batı pazarlarındaki beklentileri karşılayamayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Çünkü yalnızca ABD gibi ülkelerde kullanılmayan bir ağ olan EDGE (2.5G) bağlantısı sunuyor.

Nokia 3310, birçok Avrupa ülkesinde yakında 49 € fiyat etiketi ile raflara çıkacak. HMD Global, bu pazarı hedefleyen Nokia 3310 modellerinin üretimini hızlandırdı.