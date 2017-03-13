Yeni Nokia telefonlar Zeiss lens ile gelecek mi?

HMD ile küresel pazara giriş yapan Nokia'nın, yeni telefonlarında Android işletim sistemine yer vermek ile en doğru seçimi yaptığını söyleyebiliriz. Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 modelleri ile karşımıza çıkan firma, ilerleyen dönemlerde yeni amiral gemisi modellerini de tanıtacak.

Ancak bu yeni Nokia telefonların kamera bölümünde firmanın yıllardır kullandığı Zeiss lensin yer alıp almayacağı bilinmiyordu.

Nokia markalı amiral gemisi hakkında söylentiler ortaya çıkmaya devam ederken, Finlandiyalı firma geçtiğimiz günlerde Nokia hayranları gelen bazı soruları cevaplamak için Twitter'ı kullandı. Sorulan soruya cevap olarak yeni Nokia telefonların Zeiss lens ile gelmediği söylendi.

Bu açıklamanın üzerine ilerleyen zamanda üretilecek olan Nokia telefonların, Zeiss lens ile geleceği ortaya çıktı. Yani Nokia ilk etapta orta segment Android telefonlarında Zeiss lens kullanmayacak. Yıl sonuna doğru tanıtılacak olan yeni amiral gemisi Nokia telefonlarda Zeiss lense yer verilecek.

Bakalım geçmişte Zeiss lens ile büyük işlere imza atmış olan Nokia, Zeiss lensi modern teknoloji ile harmanlayıp en iyi kameraya sahip telefon unvanını eline geçirebilecek mi?