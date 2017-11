Yeni nesil konsollar ne zaman geliyor?

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot'un söylediğine göre, bir sonraki nesle kadarsa en azından iki yıl daha beklememiz gerekecek. Kısa zaman önceki yatırımcı görüşmesi sırasında Guillemot düşüncesinin mantığını açıklayarak Sony, PlayStation 4 Pro'yu geçtiğimiz yıl ve Microsoft, Xbox One X'i bu yıl yayımladığı için, yeni bir şey sunulmadan önce önümüzde en az iki yıl olduğunu düşünüyoruz. cümlesini kurmuştu.

Bu açıklama oldukça mantıklı gözüküyor ve geçmiş konsollar da bu durumu destekliyor. Sonuç olarak PlayStation 3 ve PlayStation 4 arasında yaklaşık olarak yedi yıllık ve Xbox 360'la Xbox One arasında sekiz yıllık bir bekleme süresi vardı. Bunun yanı sıra PlayStation 4 Pro ve Xbox One X'in daha yüksek olan gücü, yeni bir neslin teknolojik anlamda henüz bir ihtiyaç olmadığı anlamına geliyor.

Ama Guillemot, yaptığı bu tahminin tamamen kendi görüşü olduğunu ve Sony veya Microsoft'tan herhangi bir gizli bilginin sonucu olmadığının altını çiziyor. Sony ve Microsoft'un PlayStation 4 Pro ve Xbox One X ile yaptıkları iyileştirmelerse Guillemot tarafından mutlulukla karşılanmış.