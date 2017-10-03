Yeni PlayStation VR sessiz sedasız tanıtıldı!

Oyun sektörünün anlamsız bir şekilde VR'a kayması, üreticileri hareketlendirdi. Gelip geçici bir heves olarak görünen VR için Sony de boş durmadı ve alanında rakipsiz olan PlayStation VR ile karşımıza çıkmıştı. Oldukça başarılı bulduğumuz PlayStation VR, geçtiğimiz gün sessiz sedasız güncellendi. Peki, yeni PS VR, eski PS VR'a göre nasıl farklılıklar sunuyor?

Yeni PlayStation VR'da göze çarpan ilk değişiklik donanım güncellemesi oluyor. CUH-ZVR2 modelinde stereo kulaklık kabloları VR kask setinin arka bölümünde yer alıyor. Bu sayede oyuncuların VR deneyimleri kablo kargaşası ile bölünmüyor.

CUH-ZVR2 modelinde; kullanıcıların TV ve PS4 arasında işlemci birimini çıkarmaya gerek kalmadan HDR uyumlu TV'de HDR geçişini otomatik olarak sağlayan güncellenmiş işlemci birimi de yer alıyor. Ancak bu işlev sadece VR kapalı olduğunuda kullanılabiliyor.

Yapılan bu değişikliklerin yanında donanımsal açıdan başka bir iyileştirme yer almıyor. Yeni PS VR'ın kutu içeriğine aşağıdaki görselden göz atabilirsiniz.