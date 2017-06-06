Yeni sızıntı iPhone 8'in tasarımına daha iyi bir bakış sağlıyor

Apple, WWDC ve iOS 11 söylentilerini asgari düzeyde tutmak için iyi bir iş çıkardıysa da, iPhone 8'in sızıntılarını tutmak için çok daha zor zamanlar yaşıyor olabilir. Aslında, yepyeni bir iPhone 8 sızıntısına rastlamadan 2-3 gün geçmeyecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Foxconn çalışanları, beklenen iPhone 8 de dahil olmak üzere gelecek Apple ürünleri hakkında bir miktar bilgi açıklamıştı. Sızıntı, iPhone 8'in kablosuz şarj, 3GB RAM, hızlı şarj işlevselliği ve cihazın ön tarafında bir Touch ID algılayıcısı özellikleri ile geleceğini iddia etmişti.

En yeni iPhone 8 sızıntısı, yakın zamanda Tapei'deki Computex 2017'de ortaya çıkan yeni bir kukla modeli cihazında yerini alıyor. Sızıntı, iPhone 8'i içeren ve ön tarafa bakan ekranın çoğunluğunun ekrandan oluştuğunu söyleyen bir dizi raporu, doğruluyor. Bir ekranın oluşmayacağı tek alan, kulaklığı ve yüz tanıma amacıyla tasarlanmış birkaç ön kamerayı içermektedir. Ve aşağıdaki kukla görüntüleri nihai iPhone 8 tasarımının nasıl olacağına dair daha da net bir görünüm kazandırıyor.

Engadget’e göre, aşağıdaki resimde göreceğiniz kukla modelleri, bir kılıf yapımcısı tasarından sızdırılan nihai iPhone 8 tasarımını gösteriyor.

Yepyeni bir form faktörünün ve yukarıda bahsedilen özelliklerin yanı sıra, iPhone 8'in geliştirilmiş su direnci, geliştirilmiş pil ömrü ve geliştirilmiş artırılmış gerçeklik işlevselliği desteği de sunulacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.