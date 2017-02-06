Yeni sızıntı, metal tasarımlı LG G6'yı gösteriyor

Geçtiğimiz hafta sizlere LG G6'nın tasarımıyla ilgili birkaç farklı resim göstermiştik. Yeni bir sızıntı, telefonun parlak arka kapağının görünmesini sağladı. Sızdırılan resimlerde, fırçalanmış metal tasarıma sahip bir telefon görülüyor.

Yeni Snapdragon 835 yongaseti yerine, cihaza güç vermek için Snapdragon 821 yonga setini kullanmak zorunda kalması LG’ye biraz sıkıntı yaratabilir. Görünen o ki Samsung, yeni işlemciyi Galaxy S8'de ilk kez kullanan üretici olarak ilk raundu kazanıyor. Snapdragon 821 de kötü bir işlemci değil ancak, açıkçası 2017 model amiral gemisinde mevcut en yeni yonga seti olmasını isterdik.

Yeni sızdırılan görselde, LG G6 Ringke tampon kılıf içinde görülüyor. Bu bir tampon kılıfı olduğu için, telefonun tasarımında harika bir görünüm sağlıyor. Ve daha önce LG G6'nın fırçalanmış metal arka tasarım ile sızdırılmış görüntünün gerçek olduğunu gösteriyor. Ön tarafta düğme yok ve flaş modülünün yanındaki iki sensör ile birlikte bir çift kamera kurulumu var. Kameranın altında parmak izi okuyucu bulunuyor ve LG G6 adı telefonun arka kapağının altına yerleştirilmiş.

Ses düğmesi güç düğmesiyle birlikte sol tarafta, SIM yuvası ise sol tarafta. Anten hatları ve 3.5mm kulaklık girişi telefonun üst kısmında görülüyor ve telefonun alt kısmı, bir kapak ile birlikte USB Type-C bağlantı noktası içeriyor. LG G6'nın IP67 veya IP68 sertifikasyon derecesine sahip olması bekleniyor. Bu sızıntıya göre renk seçenekleri gümüş ve siyah olacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.