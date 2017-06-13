iPhone 8'in canlı görüntüleri ve daha fazlası sızdırıldı

Apple iPhone 8 ile ilgili en son bilgiler Reddit'te bulundu. Sızdırılan fotoğrafların, Apple tedarik zincirinde bir kaynağı olan birisine ait olduğu söyleniyor. Eğer bunlar gerçek ise sızdırılan resimler en ilginç iPhone 8 sızıntılarından biri olacaktır. Ön panel, kenardan kenara ekranın üstünde bir sensör göstererek önceki sızıntıları bir araya getiriyor. Arka panel, dikey konumlandırılmış çift kamera ayarını gösteriyor.



Resimlerden biri bize, her birimi sadece kamera ile ayırt edebileceğimiz üç 2017 iPhone modelini gösteriyor. Apple iPhone 7s tek mercek 12MP kamera ile gelecek. Apple iPhone 7s Plus da yatay olarak yerleştirilmiş çift kamera kurulum özellikleri ile gelecek ve Apple iPhone 8’in dikey tasarımdaki kamera kurulumu zaten çoktandır biliniyor.



Sızdırılan bu görüntüler hakkında ilginç olan şey ise telefonun arka kapağında bir Touch ID düğmesinin olmaması. Bu, iPhone 8'in parmak izi tarayıcısının ekranın altına gömüleceğini gösterebilir.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.