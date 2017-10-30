Yeni Sony Xperia modelleri nasıl olacak?

Sony, geçtiğimiz aylarda Xperia modellerinin tasarımlarını değiştireceğini açıklamıştı. Galaxy S8'in çerçevesiz ekranını eleştiren ve 18:9 ekran oranını saçmalık olarak nitelendiren Sony'nin, yeni Xperia modellerinde çerçevesiz tasarıma geçiş yapacağı ama 16:9 oranını koruyacağı düşünülüyor.

Mirai olarak isimlendirilen tasarım anlayışı ile üretilecek olan yeni Xperia modelleri, 2018 yılının Şubat ayında bizlerle buluşacak. Tanıtımına daha aylar olan yeni Xperia modelleri için Concept Creator isimli YouTube kanalı, gelen sızıntılar doğrultusunda konsept videosunu paylaştı.

Çift kamera kurulumu ve çerçevesiz tasarımı ile dikkat çeken Xperia konseptini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.