Yeni Terminatör filmi geliyor!

1984'ten bu yana fantastik dünyası ve kurgusuyla dikkat çeken seri Terminatör, sembolleştirdiği isim olan Arnold Schwarzenegger ve efsane kadrosuyla 6. film için geri dönüyor. Geçtiğimiz salı gecesi Los Angeles'ta seriye devam kararı alındı.

Titanic filmiyle büyük sükse yaratan ve aslında daha önce çektiği ilk iki Terminatör filmiyle adını dünyaya duyuran James Cameron, bu kez yapımcılık koltuğunda oturacak. Tim Miller ise yönetmen. Senaryo içinse Kara Şövalye'den tanıdığımız David Goyer ve ekibi senaristlik yapacak.

Cameron, Yeni hikayenin merkezinde olabilecek 18 yaşlarında bir kadın oyuncu arıyoruz. diyerek serinin yeni bir hikayeyle devam edeceğini açıkladı.