Yeni Xperia 18:9 ekran ile gelebilir!

Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek olan IFA etkinliğinde Sony, yeni amiral gemisi modelini tanıtacak. LG G6 ve Galaxy S8'deki 18:9 ekran oranını saçma olarak nitelendiren Sony, görünen göre tükürdüğünü yalamak zorunda kalcak. Çünkü son gelen iddialar, yeni Xperia modelinin 18:9 ekran oranı ile geleceğini gösteriyor.

Japan Display (JDI) 2012 yılında kurulmuş olup genellikle akıllı telefonlar gibi daha küçük cihazlarda bulunan ekranlar üretiyor. JDI, Sony, Toshiba ve Hitachi'nin ortak girişimi ekran teknolojilerinde yepyeni bir devri başlatmıştı.

Weibo'nun kaynaklarına göre; Sony, 2160 x 1080 çözünürlükte ve 18:9 en-boy oranı sunan JDI'ın geliştirdiği Full Active ekranı yeni Xperia modelinde kullanacak.

Full Active olarak isimlendirilen bu ekran Galaxy S8'in Infinity Display ve LG G6'nın FullVision ekranı gibi olacak. Ayrıca iPhone Edition'ın da (namı değer iPhone 8) 18:9 ekran oranında tamamen ekran ile geleceğini belirtelim.