Yeni Xperia akıllı telefonlar tanıtım öncesi görüntülendi

Sony, birkaç hafta önce MWC 2017'deki varlığını 27 Şubat'ta "en yeni yenilikleri" keşfetmeye davet ederek duyurmuştu. Şirket, MWC'de ne tanıtmayı planladığını tam olarak söylemese de, dedikodulara göre, düşük uç modelden üst düzey modellere kadar birçok Xperia akıllı telefon göreceğiz.



Sony'nin yakında tanıtacağı akıllı telefonlarından bazıları, aşağıda görebileceğiniz sızdırılmış görüntülerdeki telefonlar olabilir. Çin'den gelen fotoğraflar, en az üç farklı Xperia modelini gösteriyor. Bunların arasında 4 GB RAM ve LED flaşlı ön kameraya sahip modeller bulunuyor.



Eğer, daha önceki söylentilere inanacak olursak, Sony bu yıl iki adet 5,5 inç Xperia telefon çıkarmayı düşünüyor. Bunlardan Xperia Z5 Premium'u gibi 4K (2160 x 3840 piksel) ekrana ve diğeri Quad HD (1440 x 2560 Piksel) ekrana sahip. Bu iki telefon, aşağıdaki ilk fotoğrafta ön planda görülen modeller olabilir.



Bu yeni sızdırılmış görüntülerin ekstra ayrıntılar içermediğini belirtmek zorundayız. Dahası, fotoğraflar gerçek ve habersiz Xperia telefonlarını gösteriyor gibi görünüyor ancak, orijinallikleri konusunda kefil olamayız. Her durumda da, Sony'nin bu ay MWC'de tanıtacağı heyecan verici akıllı telefonları olduğunu umuyoruz.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılan görselleri inceleyebilirsiniz.