Yenilenmiş Galaxy Note 7 dört renk ile geliyor

Samsung'un bu yaz Galaxy Note 7'nin yenilenmiş varyantını piyasaya sürmesi bekleniyor. Akıllı telefon birçok ülkede kullanıma sunulacak ancak maalesef ABD ve Kanada gibi ülkelerde olmayacak. Türkiye’de olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Bu noktada Samsung henüz yenilenmiş Galaxy Note 7 akıllı telefonun perakende ismini teyit etmedi ve bazıları telefonun Galaxy Note 7R adına pazarlanacağını söylüyor. Diğer raporlar ise Galaxy Note FE adı ile geleceği yönünde.

Kore'nin yakın tarihli bir raporunda, yaklaşmakta olan akıllı telefonun Galaxy Note 7'deki gibi dört renk seçeneği ile sunulacağı ortaya çıktı. Özellikle yenilenmiş varyant, Siyah Oniks, Mavi Mercan, Altın Platin ve Gümüş Titanyum renk seçeneklerine sahip olacak.

Yenilenmiş Galaxy Note 7'nin arkasında R harfi olacak

Galaxy Note 7R veya FE varyantının orijinal modeli değil de aslında yenilenmiş bir varyant olduğunu belirtmek için arkasında bir R damgası olacak. Dahili olarak, yenilenmiş telefon, geçtiğimiz yılın sonlarında durdurulan Galaxy Note 7'deki ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak.

Bu, Samsung'un Exynos 8890 işlemcisini çalıştırıp 4GB RAM'e sahip olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, 5.7 inç ekrana sahip olacak ve arka tarafında LED flaşlı, OIS ve faz algılama otomatik odaklamalı 12MP sensörle birlikte gelecek.

Dahası, akıllı telefonun USB Type-C ve 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi desteği var. Ana fark pil kapasitesi tarafında yer alıyor. Özgün Galaxy Note 7, 3,500mAh pil içeriyor AMAyenilenmiş varyant ise 3,200mAh'lik bir pil ile birlikte geliyor.

Hızlı şarj işlemi, en son Android Nougat sürümü ile birlikte telefonda sunulacak. Yakın tarihli raporda, yenilenmiş Galaxy Note FE'nin Temmuz ayının başlarında gelebileceğini de belirtti; ancak "hacim arza bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir" dedi.