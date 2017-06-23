Yenilenmiş Galaxy Note 7 fiyatı ve çıkış tarihi sızdı!

Samsung, Note 7 faciasından sonra piyasadan tüm Note 7 modellerini toplatmış ve cihazın satışını durdurmuştu. Bu olaydan sonra yaralarını Galaxy S8 ile saran firmanın, Note 7'nin yenilenmiş versiyonu olan Note 7 FE'yi satışa sunacağı söyleniyordu.

Bugün gelen haberler ise Note 7 FE için geri sayımın başladığını gösteriyor. Herkes yenilenmiş Note 7'nin 400 ila 500 dolar bandında olmasını bekliyordu. Ancak söylenenlere göre Samsung, yenilenmiş Note 7 modelini tam 700 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak.

7 Temmuz 2017 tarihinde satışa sunulması beklenen Note 7'nin gücünü Snapdragon 835 yonga setinden ve 4 GB RAM'den alması bekleniyor. Bakalım Samsung, beklediğimiz gibi donanımı güncelleyecek mi yoksa bir önceki Note 7 ile aynı donanıma sahip cihazı satışa mı sunacak?