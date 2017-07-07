Yenilenmiş Galaxy Note 7 resmen satışa sunuldu

Samsung, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Galaxy Note 7 patlama ve geri çağırma fiyaskosundan sonra Galaxy Note 7’nin yenilenmiş bir versiyonunu resmi olarak piyasaya sürdü.

Bu hafta başlarında Samsung, yenilenmiş telefonun birkaç gün içinde satışa sunulacağını ve yeni bir isimle Galaxy Note Fan Edition'ın satışa sunulacağını söyledi. Bugün, Galaxy Note FE Güney Kore'nin piyasasında resmi olarak satışa sunuldu ve orijinal Galaxy Note7 fiyatından yaklaşık % 30 daha düşük olan 699.600 won (yaklaşık 610 ABD Doları) fiyatla raflarda yerini aldı.

Samsung ilk başta Güney Kore'de 400.000 adet satmayı planlıyor ve daha önce ABD ve Hindistan'da satış planlarını reddetmiş olsa da, cihazın diğer pazarlarda satılıp satılmamasına "karar vereceğini" söyledi .

Galaxy Note FE, Galaxy Note7 için tasarlanmış 'açılmamış ve kullanılmamış' bileşenlerle yenilenmiştir. Note FE, Note7 (3500mAh) 'den daha küçük bir pile (3200mAh) sahip.

Galaxy Note FE'nin temel özellikleri bunların dışında orijinal model ile aynı:

Quad HD (2560x1440px) çözünürlüklü 5.7 inç Super AMOLED ekran, Corning Gorilla Glass 5 ve çift kavisli kenarlar

Sekiz çekirdekli Exynos 8890 işlemci

4GB RAM

64GB dahili depolama alanı (ayrıca 256GB'a kadar microSD kart desteği)

Faz algılama otofokuslu, optik görüntü sabitleme, LED flaşlı, otomatik HDR ve 30fps'de 4K video kaydı olan 12MP arka kamera

5MP ön kamera

Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac

Bluetooth 4.2

NFC desteği

USB 3.1 Type-C konnektörlü

İris tarayıcı

Parmak izi sensörü

Toz geçirmez ve 1,5 m derinliğe kadar 30 dakikaya kadar su geçirmezlik için IP68 sertifikalı,

S-Pen kalemi desteği

Çıkarılamayan 3200mAh pil

Bu arada Samsung, Eylül ayında piyasaya sunulması beklenen tamamen yeni bir Galaxy Note8'in üzerinde çalışıyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Galaxy Note 7 FE'nin resmi görsellerini inceleyebilirsiniz.