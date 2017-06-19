Yenilenmiş Galaxy Note 7 testlerde göründü

Samsung, Galaxy Note 7 FE olarak talihsiz Galaxy Note 7'yi yeniden başlatıyor. Yeni Note 7, daha küçük ve daha güvenli bir pile ve görünüşe göre daha az maliyete sahip olacak. Galaxy Note 7 FE'nin Temmuz ayının ilk haftasında piyasaya çıkması bekleniyor ve piyasaya sürülmesinden önce Geekbench'den geçti.

Samsung SM-N935S olarak listelenen telefon Android 7.0 ve 4GB RAM'e sahip. 1.59GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 8890 işlemci ile çalışıyor.

Galaxy Note 7 FE, tek çekirdekli testte 1963 puan ve çok çekirdekli testte 5965 puan aldı. Bu rakamlar geçen seneki Galaxy Note 7'nin aldığı değerlere benziyor. Daha küçük pil dışında, performans orijinal ile aynı olacak.

Galaxy Note 7 FE, dünya çağında satışa sunulmadan önce ilk olarak Samsung'un evi olan Güney Kore'de piyasaya sürülecek. 150.000 - 450.000 adet arasında satın üretileceği söyleniyor. Fiyatlandırma yaklaşık 620 dolar olacak ve Mavi Mercan, Oniks Siyah, Gümüş Titanyum ve Altın Platin renk seçenekleri ile gelecek.