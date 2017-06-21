Yepyeni emojiler geliyor!

Unicode konsorsiyumu, Unicode 10'u bugün piyasaya sürdü ve 56 yeni emoji karakterini ekledi. Telefonunuza Unicode 10'u yüklemek için gelecekteki bir yazılım güncelleştirmesini beklemeniz gerekecek. iOS kullanıcıları için böyle bir güncellemenin (iOS 11) muhtemelen sonbahar veya kış günlerinde yayınlanması bekleniyor.

Ancak Android platformuna bu emojilerin ne zaman geleceği bilinmiyor. Yeni emojiler Android'e gelse bile Android 8.0 Oreo ile gelecek ve bu güncellemeyi ilk etapta sadece Pixel ve Nexus cihazları alacak. Diğer firmalar ise ancak 2018 yılının ortasında yeni emojileri sisteme ekleyebilecek.

Bu süreçte iOS kullanıcılarının kullanmış olduğu emojileri, Android kullanıcıları soru işareti olarak görecek.