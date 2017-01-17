Yerli arama motoru Geliyoo kullanıma sunuldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yerli ve milli arama motoru üzerinde çalıştıklarını müjdelemişti. Bugün ise yerli arama motorumuz Geliyoo adında karşımıza çıktı. Peki, Geliyoo.com bizlere neler sunuyor?

Test aşamasında olan Geliyoo.com, bildiğiniz arama motorları gibi çalışıyor. Geliyoo.com, arama sonuçlarında öncelikli olarak Türkçe yazılmış ve Türkiye menşeli siteleri ilk sırada sunuyor. Geliyoo.com üzerinden ister internet sitesi üzerinden arama yapabilir, isterseniz de resim, video ve haber araması yapabilirsiniz.

10 milyon TL harcanan ve 10 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Geliyoo.com, Hakan Atabaş ve Fatih Arslan tarafından geliştirildi.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Geliyoo.com şimdilik Beta aşamasında. Önümüzdeki aylarda Geliyoo.com'un final sürümü ile karşımıza çıkması bekleniyor.

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