Google'a rakip yerli arama motoru geliyor!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yerli arama motoru için çalışmaların başladığını müjdeledi! İşte yerli arama motoru için yapılan ilk açıklama.

26/12/2016 14:45

Google, Yandex, Yahoo ve Duckduckgo gibi arama motoru hizmeti veren firmalara bir rakip daha geliyor. Hem de %100 yerli! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Manisa'nın yerli TV kanalı Manisa Medya TV'de yapmış olduğu açıklamada, yerli arama motoru için çalışmalara başlandığını açıkladı.

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan; "Siz sadece lokal bir çalışma yaparsanız, dünya ile entegre olmazsanız istediğiniz verimi ve sonucu alamazsınız. Bizim kesinlikle bu sektörde ister web adreslerinde olsun ister internette yaptığınız işlemlerde olsun dünya ile entegrasyonda taviz vermeden, ancak hem Türkçe karakterlerin kullanılabileceği yazılımlar hem de özellikle yerli bir arama motorunu geliştirmemiz ülkemiz açısından çok önemli. Bunların çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Yerli arama motorunun ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

    Yazar: Ender Öztürk

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