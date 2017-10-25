Yerli arama motoru Yaani inceleme!

Turkcell, yerli arama motoru Yaani ile karşımıza çıktı. Dilimizden Anlayan Türkiye'nin Arama Motoru mottosu ile çıkışını gerçekleştiren Yaani, iOS ve Android platformlarındaki yerini aldı. Sade arayüzü ile dikkat çeken Yaani arama motorunu, artısı ve eksisi ile değerleniyoruz.

Yaani incelemesi

Yaani uygulamasının simge seçiminde çok güzel esintiler yer alıyor. Türkiye'nin ikonikleşmiş simgelerinden olan nazar boncuğu, minimalist taslarım ile yeniden oluşturulmuş. Nazar boncuğu uygulama simgesi ile samimi bir imaj çizen Yaani uygulaması, sunduğu özellikler ile Türk kullanıcılarını Google'dan kendisine çekecek gibi görünüyor.

Yaani ile arama yapma, uygulamanın barındırdığı API'lar sayesinde çok keyifli. Örneğin; Yaani uygulamasında "Filmler" diye arama yaptığınızda, uygulama otomatik olarak konumunuzu belirliyor ve etrafınızdaki sinemalarda olan filmleri sizlere gösteriyor. AccuWeather API'ı sayesinde "Hava Durumu" diye arama yaptığınızda yine konum tabanlı hava durumu bilgilerine doğru bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Yaani ile arama yaptığınızda, bu aramayı haberler, görseller ve haritalar üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaani'nin Harita altyapısı olarak Here'i kullandığını belirtelim.

Oldukça hızlı arama yapan Yaani, Türkçe sayfaları arama sonuçlarında öne çıkarması ile bizlerden artı puan almayı başarıyor. Turkcell, Yaani uygulamasında kullanıcılarına bir jest yapıyor ve arama yaparken internet kotasından harcama yapılmıyor.

Gelelim Yaani uygulamasının eskilerine. Uygulamada okuyucu modu yer almıyor. Bir internet sitesinde makale okurken oldukça işe yarayan okuyucu modu henüz uygulamaya entegre edilmemiş. Ayrıca bazı internet sitelerinde Yaani uygulamasın çökmeler yaşanıyor. Safari ve Chrome'a göre oldukça yavaş olan web tarayıcısı da Yaani'nin eksikleri arasında yer alıyor.

Yaani iOS platformunda "SFSafariViewController" kullansaymış demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ayrıca Yaani'nin animasyonları da baş döndüren cinsten. Keskin animasyonlar yerine daha yumuşak geçişler kullanılabilirmiş.

Yaani'yi genel olarak değerlendirecek olursak, arama motoru daha ilk sürümü olmasına rağmen oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Yaani'nin ilerleyen günlerde güncelleme alarak bu eksilerinden kurtulacağına ve Google'a Türkiye çapında rakip olabilecek düzeye ulaşabileceğini söyleyebiliriz.