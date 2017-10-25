Yerli arama motoru Yaani tanıtıldı

Turkcell, bugün düzenlemiş olduğu etkinlikte yerli arama motoru Yaani'yi tanıttı. Yerli arama motoru Yaani, sunduğu özellikler ile ön plana çıkıyor. Peki, yerli arama motoru Yaani'nin diğer arama motorlarına göre farklılıkları neler ve kullanıcılara neler sunuyor?

Yaani neler sunuyor?

Yaani; aile koruma modu, konum bazlı arama, en yakındaki vizyon filmleri arama, kota yemeyen arama, sosyal medya gündemi ve alışverişte en ucuz seçenek gibi opsiyonları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Turkcell kullanıcıları Yaani uygulaması ile arama yaparken, internet kotalarından harcamıyor.

Yaani'nin App Store ve Google Play Store'da uygulaması da bugünden itibaren indirilebiliyor. İlerleyen dönemlerde yerli telefonlarda, Yaani uygulaması kurulu olarak gelecek.

Yaani kullanan kullanıcılar, önemli buldukları her şeye tek bir yerden erişim sağlayabilecekleri kişiselleştirilmiş bir internet deneyimine de sahip oluyor.

Yaani ile istediğiniz bilgiyi arayabilir, güncel haberleri okuyabilir, anında bulunduğunuz lokasyondaki hava durumunu öğrenebilir, size yakın restoranlar arayabilir, en yakın sinemada oynayan filmleri ve seansları öğrenebilir, aradığınız müziği Fizy ile dinleyebilir, favori sitelerinizi kaydedip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.