Yerli arama motoru Yaani verileri nereden çekiyor?

Turkcell'in geçtiğimiz hafta duyurduğu yerli arama motoru Yaani, büyük ilgi görmüştü. Kısa sürede App Store ve Google Play Store'da en çok indirilen uygulama olmayı başaran Yaani'nin, arama sonuçlarını nereden çektiği büyük merak konusuydu. Yaani'nin mottosu olan "Yerli Arama Motoru", Türkiye'de geçtiğimiz yıl ortaya çıkan bir diğer arama motoru olan Geliyoo tarafından eleştirildi.

Geliyoo yapımcıları, Yaani arama motorunun verileri Google'dan ve NTnet'ten çektiğini JS sorgusunda ortaya çıkardı. Bu sorgudan verilerin dışarıdan çekilmesi, Yaani kullanıcılarının verilerinin Türkiye'de kalmadığı algısını yaratıyor. Geliyoo yapımcıları verilerin Google veya Yandex'ten çekilmesinin, Yaani'nin Türkiye'nin arama motoru kavramını tam karşılamadığını belirtiyor.

Geliyoo yapımcıları; "Geliyoo arama motoru altyapısında çalışmalarımız tamamen BigData tabanlı olarak kendi bot ve yapısal veri merkezi ile tamamen bize ait olan bir algoritma ile yayın yapmaya başladığımız zaman milli ve yerli arama motoru, anlamını bulmuş olacaktır. Ne devlet teşvikleri ile ne de herhangi bir kişi-kurum ve kuruluşu zan altında bırakarak çalışmalarımızı yürütmedik. Bundan sonrada yürütmeyi de düşünmüyoruz. Yaani adı verilen bu sistemin App olarak yayına açılmasının en büyük nedeni ise kullanıcıların bir çoğunun kaynak kodlarını görmeye çalışarak haber yapması ve olası eleştirilerin minimuma indirilmesidir diye düşünüyoruz." açıklamalarını yaptı.

Yaani'nin çıkışından itibaren bu tip onlarca iddia ortaya atıldı. Ancak henüz Turkcell cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil.