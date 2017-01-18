Yerli arama motoruna yerli rakip Gidiyoo.org!

Yerli ve milli arama motoru Geliyoo.com'un duyurulmasından çok kısa süre sonra yine yerli arama motoru Gidiyoo.org ortaya çıktı.

18/01/2017 01:12

Yerli ve milli yerli arama motoru Geliyoo.com, 10 yıllık çalışmanın sonucunda tam 10 milyon TL harcanarak oluşturulmuş ve bugün Beta testlerine başlanmıştı. Yerli arama motoru Geliyoo.com, Google'ın API'larını kullanması ile kısa sürede çokça olumsuz eleştiri almıştı. Buna en büyük tepki ise Gidiyoo.org cephesinden geldi.

Yerli arama motoru Geliyoo kullanıma sunuldu

Yerli arama motoru olan Gidiyoo.org, Geliyoo.com'a rakip olarak geliştirildi. Gidiyoo.org'un ana sayfasında yazan ileti ise Geliyoo.com'a çok büyük gönderme yapıyor.

"Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık. Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?"

Gidiyoo.org da aynı Geliyoo.com gibi Google'ın API'larını kullanıyor. 1 saatte yapılan Gidiyoo.org bakalım Geliyoo.com'un yerine geçebilecek mi?

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    Yazar: Ender Öztürk

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