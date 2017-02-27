Yerli LTE baz istasyonu için ilk adım atıldı!

Türk Telekom, iştiraki Argela’nın da içerisinde yer aldığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk yerli LTE baz istasyonu projesi ULAK’ta satışa ilişkin iş birliği sözleşmesini Mobil Dünya Kongresi’nde imzaladı.

İmza töreninde yaptığı değerlendirmede milli teknolojilerin önemine değinen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan: “Türk Telekom olarak hem teknolojimiz hem de yatırımlarımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyoruz. Yerli teknolojilerin üretimi, stratejik olarak öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. Bu doğrultuda, iştirakimiz Argela ile birlikte ülkemizin ilk yerli LTE baz istasyonu projesi olan ULAK’ı geliştiren ekip arasında yer alıyor olmak bizim için çok önemli. Tüm donanım ve yazılım bileşenleri yurt içinde Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ilk yerli LTE baz istasyonumuzu, yakında canlı şebekemizde kullanmaya başlayacağız. Türkiye’nin teknoloji ithalatına bağımlılığını azaltması anlamında oldukça önemli bir proje olan ULAK’ın önümüzdeki dönemde LTE-A şebekemizde kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Türkiye’de yerli üretimi ve kullanımını desteklemek ve dolayısıyla cari açığın düşürülmesine katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan bu proje, bugün milyonlarca kullanıcıya hizmet veren gelişmiş teknolojik altyapımızda yerini alarak hizmet kalitemizi daha da yükseltecek. ULAK’ın yanı sıra, Aselsan tarafından baz istasyonlarında kullanılmak üzere geliştirilen ilk yerli anteni de en kısa zamanda şebekemizde test etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Argela, Aselsan ve Netaş’ın yer aldığı ULAK projesinde dördüncü nesil mobil iletişim teknolojilerine sahip yerli baz istasyonlarının tüm donanım ve yazılım bileşenleri, yurt içinde Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor. Proje kapsamında geliştirilen LTE teknolojili yerli baz istasyonları, hem mobil operatörlerin hem de kamu güvenliği kapsamında görev yapan kurumların kullanımına sunulacak.