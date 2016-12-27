Yerli mobil oyun Cube Jumping bağımlılık yapıyor!

Türk geliştirici tarafından yayımlanan ve oynayış türüyle oldukça basit olan Cube Jumping, sizi çıldırtacak düzeyde zorluyor. Oynaması oldukça kolay hazırlanan oyunda sadece ekrana dokunarak küpü zıplatıyorsunuz ve zıplatarak en yüksek sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Sonsuz yapıda hazırlanan Cube Jumping, yer yer zorlu küpleriyle birlikte sizi parkurda zorluyor.

Oyunda Google Play Game servisini de aktif ederseniz bütün oynayanların skorlarını görebilir ve onlarla rekabet edebilirsiniz. Rakiplerinizin puanını görüntülemek için Kupa simgesine tıklamanız yeterlidir.

Tamamen ücretsiz olan Cube Jumping, akıllı telefonunuza yükleyip oynayarak Türk geliştiriciye destek olabilirsiniz.