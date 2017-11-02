Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili üretecek firmaları açıkladı!

Türkiye'nin 60 yıllık rüyası gerçek oluyor. Yerli ve milli otomobil için ilk adım bugün atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk çağrıyı yaptı. Beş firma, yerli ve milli otomobil için Ortak Girişim Grubu’nu oluşturdu. Ve şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende yerli otomobili yapmak için biraraya gelen 5 firma Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre yerli otomobili üretecek 5 firma Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli otomobil tanıtım toplantısında şöyle konuştu:

Türkiye'nin otomobili için elini taşın altına koyan babayiğitlerimizi ilan edeceğiz. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu girişim grubunun oluşturulma safhasına gelene kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Merhum Muhammed Ali, 'Hayal gücü olmayanın kanatları yoktur' diyor. Üretimi, pazarlaması, markası Türk olan bir otomobile sahip olma hayalimiz var. Bu milletimizin de hayali. Bundan 30 yıl önce yerli otomobil konusundaki tereddütleri anlayabiliyorum. 2001 yılında 91 bin otomobilin satılması bu talebin ekonomik bulunmaması normaldi. Ama hala adım atılmıyor olması ayıp haline gelmişti. Bugün bu ayıptan kurtulma yolunda tarihi bir adım atıyoruz.