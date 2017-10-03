Yerli otomobilden vergi alınmayacak!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için ÖTV'den muaf tutulacağını kaydetti.

03/10/2017 15:00

Yerli ve milli üretim Otomobil için düğmeye basılmasına sayılı günler kaldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çalışmaların tamamlandığını belirterek, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını söyledi. Özlü, yerli otomobilin yaygınlaştırılması ve piyasaya güçlü bir giriş yapabilmesi için Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV'den muaf tutulacağını kaydetti.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, en az 3, en fazla 5 ismi bir araya getiren bir ortaklık modeli kurulacağını ifade etti. Bu ortaklık modelinde halihazırda farklı lisanslar altında yabancı marka otomobil üreten grupların yer almayacağına dikkat çeken Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şöyle konuştu:

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 Yerli otomobilde öncelik elektrikli motor, batarya ve yazılım teknolojisinde olacak. Kullanımı yaygınlaştırmak için teşvik edici düzenlemeler yapılacak. Bu kolaylıkları üretim yapacak firmalarla bir araya gelerek onlardan görüş alıp belirleyeceğiz.

 

 

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

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    • Yerli otomobilden vergi alınmayacak!

      Muhahahaha

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