Yerli otomobilin şarj istasyonlarını kim yapacak?

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacak ortakların belli olmasının ardından şarj istasyonları için de talipler çıkmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar çalışmasının ana konusu olan şarj istasyonlarının kurulması konusunda bir talip çıktı.

Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği yani ELDER, bu konuda görüşlerini sözlü olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile paylaştı. ELDER kaynakları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuyla ilgili düzenlemesinin henüz kendilerine resmi olarak ulaşmadığını, bu süreçte sözlü olarak görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. İşte, öngörülen sisteme ilişkin ayrıntılar ve öneriler:

Şarj istasyonları, şehrin bağımsız bölümlerinde, parklarda ya da uygun başka noktalarda kurulabilir. Mevcut akaryakıt istasyonları bünyesinde kurulmasında da teknik veya güvenlik yönünden bir sakınca yok.

Dağıtım şirketleri sistem için yatırım yapacak. Bu yatırımın milyonlarca doları bulacağı hesaplanıyor. EPDK, bu yatırımın nasıl ve hangi kalemlerden finanse edileceğini belirleyecek.