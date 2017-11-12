Yerli otomobilin şarj istasyonlarını kim yapacak?

Türkiye'nin ilk yerli otomobilini yapacak ortakların belli olmasının ardından şarj istasyonları için de talipler çıkmaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrikli Araçların Şarj İstasyonuna İlişkin Usul Ve Esaslar çalışmasının ana konusu olan şarj istasyonlarının kurulması konusunda bir talip çıktı.
Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği yani ELDER, bu konuda görüşlerini sözlü olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile paylaştı. ELDER kaynakları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun konuyla ilgili düzenlemesinin henüz kendilerine resmi olarak ulaşmadığını, bu süreçte sözlü olarak görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti. İşte, öngörülen sisteme ilişkin ayrıntılar ve öneriler:
Şarj istasyonları, şehrin bağımsız bölümlerinde, parklarda ya da uygun başka noktalarda kurulabilir. Mevcut akaryakıt istasyonları bünyesinde kurulmasında da teknik veya güvenlik yönünden bir sakınca yok.
Dağıtım şirketleri sistem için yatırım yapacak. Bu yatırımın milyonlarca doları bulacağı hesaplanıyor. EPDK, bu yatırımın nasıl ve hangi kalemlerden finanse edileceğini belirleyecek.
Elektrik dağıtım şirketleri sadece şarj istasyonlarını kurmalı. Elektrik satış işlemini, tedarikçiler ya da perakende şirketleri yapmalı. Altyapının kurulması ile elektriğin satışına yönelik iki işlem birbirinden ayrılmalı.
Sistemin yaygınlaşmasına bağlı olarak şarj istasyonları sayısı belirlenecek. Sayının kademe kademe artırılması uygun olur. Bu konuda kararı, EPDK verecek.
Şarj istasyonlarını, elektrik dağıtım şirketleri kurmalı. Şarj istasyonları, dağıtım şebekesinin bir parçası olacağı için sistemde yükten kaynaklı dalgalanmaların, ortaya çıkacak arıza, kesinti ve benzeri sorunların hızla kontrol altına alınması önemli. Sistem güvenliği için bu şart.
Otomobil sahipleri, kredi kartlarıyla ya da tedarikçilerin vereceği özel kartlarla elektrik satın alabilir. Buna göre araç sahibi, şarj istasyonuna kartı takacak ve istediği miktarda elektriği satın alabilecek.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, Türkiye'nin Otomobili Projesi ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'nın ortalama 415 bin üyesi var. 415 bin üyemizin 415 bin arabası yok, çok daha fazlası var. İstanbul iş dünyası olarak biz, 200 bin araç almayı bugünden taahhüt ediyoruz dedi. İstanbul Ticaret Odası'nın kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Çağlar, İstanbul Ticaret Odası olarak, tüm iştirakleriyle birlikte makam araçları dahil tüm araçlarını, yerli otomobillerle değiştireceklerini ifade ederek, İstanbul Ticaret Odası olarak biz kendilerine yazalım, 200 bin araca talibiz diyelim. dedi.
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