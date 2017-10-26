Yerli oyun GRIM - Mystery of Wasules Steam'de!

Eskişehir'de 5 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen GRIM - Mystery of WasulesSteam platformunda çıktı. Studio Backstage tarafından geliştirilen oyun 24 Ekim itibariyle Steam'de aktif. Hikaye odaklı ve birinci şahıs kamerasından oynanan oyun macera ve gizem unsurlarını da içinde barındırıyor. Oyun gerçekten ucuz bir fiyatla çıkış yaptı. Oyun hakkındaki bilgiler şu şekilde;

GRIM - Mystery of Wasules birinci şahıs kamerasından oynanan hikaye odaklı gizem, atmosfer ve keşfetme elementleri üzerine kurulu bir oyundur. Oyunda şüpheli ölümlerin ardındanki gerçeği ortaya çıkarmak için Oswald GRIM olarak Wasules'i araştıracaksınız. Oyunun aksiyon elementleri ise Spectral State modu ile kısıtlı. GRIM - MoW'un asıl amacı oyuncuyu başka bir çağa götürmek ve ona bir hikaye anlatmak. Bu dövüş, savaş, patlama ve benzeri aksiyonların oyunda olmadığı anlamına geliyor.

Dunia'da beş krallık bulunmaktadır. Dreabrog ve Glimor olarak bilinen iki krallık arasında 10 yıllık bir savaş oldu. Savaştan Dreaborg Krallığı galip olarak çıktı ve Glimor krallığı ise fethedildi. Geçen 4 yılın ardından Wasules olarak bilinen eski Glimor topraklarında şüpheli bazı ölümler başladı. Bunun üstüne de Dreaborg Hükümdarı Owen GRIM, kahramanımız Oswald GRIM'i ölümleri araştırması için Wasules Diyarı'na gönderdi.

Oyunu Oswald GRIM olarak oynayacaksınız; Dreaborg Krallığı'nın en genç ve gelecek vaadeden bilgini. Oswald olarak gerçeği ortaya çıkarmak için bulacağınız haritaları, günlükleri, devlet kayıtlarını, gizli arşivleri ve kitapları inceleyeceksiniz. Ayrıca kahramanımızın Spectral State adı verilen bir ruh hali bulunmakta. Bu ruh haline büründüğünde dünyayı farklı bir perspektiften görebiliyor ve algıları keskinleşiyor ve sürekli olarak bazı fısıltılar duymasını sağlıyor.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.