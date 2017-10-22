Yerli savaş drone'ları göreve hazır!

Savunma Sanayii Müsteşarı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir yaptığı açıklamada, STM tarafından geliştirilen ve ilk kez 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenen kamikaze drone'ların seri üretimine başlandığını bildirdi.

Demir, güvenlik güçlerine bugüne kadar deneme amaçlı bazı ürünler sunulduğunu, seri üretimle birlikte teslimatların en kısa zamanda gerçekleştirilmesi yönünde talimat verildiğini belirtti.

Türkiye, STM tarafından milli olarak geliştirilen Otonom Taktik Vurucu Sabit Kanatlı Drone ALPAGU, Otonom Döner Kanatlı Vurucu Drone KARGU ve Otonom Döner Kanatlı Keşif Drone TOGAN ile hem ilave operasyonel güce kavuştu hem de sürü teknolojisi alanında önemli bir adım attı. Seri üretimine başlanan drone'ların isimleri öz Türkçe ve savunmayı hedefleyen askeri ikonlardan seçildi.

Asimetrik harp ve terörle mücadele operasyonlarının en kritik ekipmanlarından biri olmaya aday ALPAGU, eski Türkçe'de tek başına düşmana saldıran yiğit anlamını taşıyor. Tek bir er tarafından taşınabilen ve lançerden ateşlenebilen ALPAGU, tespit ve küçük ölçekli tehditleri etkisiz hale getirme görevlerini yapabiliyor.

ALPAGU, özgün, gömülü ve gerçek zamanlı görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabiliyor. Sistem; sabit kanatlı drone, lançer ve yer kontrol bileşenlerinden oluşuyor.

ALPAGU'nun, gündüz ve gece etkin operasyon, tali zararları en az olacak şekilde otonom hassas vuruş, hareketli hedeflere yönelim, görevi terk veya kendini imha gibi kabiliyetleri bulunuyor.

Hazırlık süresi azami 45 saniye, menzili 5 kilometre, ağırlığı 3,7 kilogram olan ALPAGU, azami 400 metre irtifaya, en yüksek 80 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor.