Yerli savaş uçakları Dubai'de şov yapacak!

TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 12-16 Kasım'da da Dubai Air Show'da boy gösterecek. T129 ATAK helikopteri, en dikkat çekici havacılık gösterilerinden birine ev sahipliği yapan Dubai'de ilk kez uçuşlu gösterisini gerçekleştirecek.

T129 ATAK'ın, Dubai Air Show'un ilk 3 günü gösteri yapması planlanıyor. Kuruluş, statik alanda sergileyeceği ANKA-S, HÜRKUŞ ve T625 helikopteriyle de Dubai Air Show'a güçlü bir katılım gösterecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, fuarın ilk günü şirketin şalesinde, T129 ATAK helikopterinin gösteri uçuşu dolayısıyla düzenlenecek resepsiyonda misafirleriyle bir araya gelecek. Bu yerli savaş uçaklarımızın ilk uçuşu ve şovu olacak!