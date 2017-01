Yerli firma Volt ile Here bir ilke imza attı Yerli firma Volt ile Here bir ilke imza attı. Volt ile Here ortaklığının detayları haberimizde.

Teknoloji Güncel Yerli firma Volt ile Here bir ilke imza attı 06/01/2017 09:30 Hali hazırda aynı yöne giden sürücü ve yolcuları bir araya getirerek daha uygun fiyatlı, keyifli ve duyarlı bir yolculuk sağlayan gerçek-zamanlı bir yolculuk paylaşım uygulaması olan Volt, Here ile imza attığı büyük iş birliğinin ardından kullanıcılarına uygulama içerisinde Here’ın sesli navigasyon özelliğini sunmaya başladı. Volt & Here İstanbul’da güçlerini birleştirdi. Bu ortaklık sayesinde artık Volt sürücüleri Here tarafından desteklenen uygulama içi sesli navigasyon ve trafik bilgisi ile gidecekleri yere optimum bir rotalama ve yönlendirmeyle ulaşabiliyorlar. Here iş birliği ile Volt, sürücüler için araba masraflarını karşılayan bir navigasyon uygulamasına dönüşüyor. Bu sayede sürücüler Volt’u kullanarak hem gidecekleri yere kolayca ulaşabiliyor hem de yol üstünde aynı yöne giden yolcuları kabul ederek araba masraflarını karşılıyorlar. Volt sürücüleri İstanbul’da araba kullandıkça trafik verisi biriktirmeye ve yaptıkları her bir yolculukla haritayı iyileştirmeye yardımcı olarak Here’i besleyecekler. Yolcular ise araba konforunda İstanbul’un en uygun ulaşım alternatifinden faydalanabilecekler. Aynı zamanda bu ortaklık global anlamda sektörde bir ilk. İlk defa bir start-up, Here ile yaptığı iş birliği sayesinde sekteye uğratmaya çalıştığı pazar büyüklüğü için bir destek kazanmış oldu. Volt (İstanbul) ve Here (Berlin) rota eşleştirme algoritması ve gerçek zamanlı trafik ve kaza raporlama konuları içeren Ar&Ge projeleri üzerinde birlikte çalışıyorlar. Here nedir? BMW, Audi ve Daimler AG tarafından 3 milyar dolar karşılığında Nokia’dan satın alınan dünyanın en gelişmiş haritalama şirketi Here, ağırlıklı olarak kurumlar arası işler üzerine yoğunlaşıyor. Here’ın haritaları çoklu kümelenme, çevrimdışı haritalar, 3D yer işareti oluşturma ve dünya çapında navigasyon gibi birçok özellik içeriyor. Volt, sürücülerine uygulama içerisinde yer alacak dünya çapındaki adım adım navigasyon sistemini sunarak daha hızlı büyümeyi hedefliyor. Volt sürücüleri uygulamayı kar amaçlı kullanmadığı için, Volt’ta yolculuklar taksiden %70 daha uygun ve bu durum hiç bir iş modelinin yarışamayacağı bir fiyatlandırmaya sahip. Volt’un en yakın örneği San Francisco’da bulunuyor. Uygulama sürücüyü trafikte yönlendirirken sürekli olarak yolunun üstünde aynı yöne giden yolcu bulmaya çalışıyor. Diğer navigasyon hizmetlerinin aksine Volt’u kullanan sürücüler bütün araba masraflarını karşılayabilir ve bu sayede arabalarını ücretsiz olarak kullanabilirler. Volt’taki sürücüler masraflarını karşılayarak ayda 500₺’ye kadar masraflarını karşılayabiliyor ve günde iki defa uygulamayı kullanmaları dahilinde ayda 100₺ garanti kazanabiliyorlar.