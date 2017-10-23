Yeryüzündeki gizemli uzay mezarlığı!

Uzay çalışmalarının kontrol edildiği yer istasyonlarındaki görevlilerin 1971 yılından yönlendirdiği enkaz yığını giderek büyüyor. Raporda, NASA'nın Point Nemo olarak adlandırdığı bölgeye en yakın insanların, NASA'ya bağlı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevliler olduğu belirtildi.

Uzay uzmanı Bill Ailor yaptığı açıklamasında, Enkazdaki hurdanın yüzyıllar boyunca birikmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. dedi. Dünya çapında ülkelerin gün geçtikçe uzaya daha fazla araç göndermesi sebebiyle enkazın temizlenmesinin zorlaştığını belirten Ailor, Alanın temizlenmesi için şu an elimizde bir plan mevcut fakat planın eyleme geçememesinin sebebi uzay teknolojisinden değil, dünya üzerindeki politik problemlerden kaynaklanıyor. dedi.

Ailor, araçların sahiplenilmesi sebebiyle problemin politik bir hal aldığını belirtirken, herhangi bir ülkenin başka bir ülkeye ait bir uzay aracını hareket ettirmesinin yasak olduğunu söyledi. Uzaydaki bütün teknolojik alet ve araçların enkaza dönüştüğü Point Nemo, dünya üzerinde yaşayan insanlara karşı bir tehdit oluşturmuyor.