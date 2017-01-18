Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği tespit raporlarında e-imza dönemi

E-dönüşümün temel öğelerinden biri olan e-imza, bireylerin ve kurumların, tüm işlemlerini çok daha uygun maliyetlerle, saniyeler içinde hatasız bir şekilde yasal geçerli ve güvenli şekilde yapabilmelerini sağlıyor. E-imza, şimdi de YGM (Yetkili Gümrük Müşavirliği) tespit raporlarında kullanılacak.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği raporlarının gönderiminde e-imza kullanımı 07 Ocak 2017 itibari ile başladı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 07.01.2017 tarihinden itibaren YGM tespit raporlarının PDF formatında oluşturulması ve üzerine e-imza atmaya olanak verecek bir program vasıtası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın talep ettiği formatta e-imza’lı dosya haline getirildikten sonra ilgili sistem üzerinden gönderilmesi gerekiyor. Türkiye çapında sunduğu e-dönüşüm hizmetleriyle sektöre öncülük eden E-GÜVEN, sunduğu e-imza hizmeti ve EBİMZA masaüstü yazılımı ile YGM tespit raporlarının hızlı ve kolay şekilde imzalanmasını sağlıyor.

E-imza kullanım alanları giderek yaygınlaşıyor

E-imza ile yapılabilecek işlemlerin her geçen gün arttığını belirten E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, “E-imza, kamuda e-devlet uygulamaları, adres değişikliği bildirimleri; özel sektörde ise banka talimatları, bayi ağı iletişiminde sipariş süreci, çalışan hizmet sözleşmeleri gibi ıslak imza gerektiren tüm işlemlerde kullanılabiliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile 07 Ocak 2017 tarihinden itibaren YGM tespit raporlarının imzalanma işlemlerinde de e-imza dönemi başladı. E-GÜVEN olarak elektronik imzanın yanı sıra kurumların ihtiyacına uygun imzalama çözümlerimiz ile iş süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyoruz. EBİMZA masaüstü yazılımı sayesinde bilgisayar ortamında bulunan dokümanların e-imzalanmasını ve imzalı dosyaların doğrulamasının kolaylıkla yapılabilmesini mümkün kılıyoruz. Yenilikçi çözümlerimiz ile e-dönüşüm süreçlerine değer katmaya ve desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

EBİMZA ne tür avantajlar sağlıyor?

EBİMZA, bilgisayar ortamında bulunan dokümanların e-imzalanmasını ve imzalı dosyaların geçerlilik kontrolünün yapılmasını sağlıyor. E-imza oluşturma ve imza kontrolü ile birlikte, zaman damgası hizmeti de sunuluyor. EBİMZA, kullanıcının imza sonrası talebi halinde, hazırlanan elektronik imzalı dosyanın e-posta eklentisi şeklinde gönderilmesi işlemine hızlı ara yüz geçişi de sağlıyor.