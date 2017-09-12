Yıla damgasını vuran Essential Phone'un dayanıklılık testi (Video)

Android'in kurucusu tarafından geliştirilen Essential Phone nihayet, birçok gecikmeler ve uzun süren bir ön sipariş dönemi sonrasında,ABD ve Kanada'da mevcut. Telefon raflarda yerini hemen alması sonrasında çizik, yanık ve bükme testleri ile bilinen YouTube kanalı JerryRigEverything tarafından test edildi.

YouTuber JerryRigEverything genelde düşme testleri yapmıyor ancak, bu sefer Essential Phone için bir istisna yapıyor. Çünkü akıllı telefon, titanyum çerçeve ve seramik arka gibi genellikle görülmeyen malzemelerden oluşturuldu.

Seramiğin camdan daha kırılgan olduğu düşünülürse, Essential Phone'un çatlamasını bekleyebilirsiniz. Öte yandan, Gorilla Glass cephesi o kadar şanslı değil ve son düşmeden sonra oldukça harap durumda.

Şüphesiz ilginç bir bulgudur ancak, bunu ciddiye almamanız gerekir. Çünkü bu kesinlikle açık bir şekilde yapılan bilimsel bir test değildir.