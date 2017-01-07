Yılbaşında WhatsApp üzerinden rekor sayıda mesaj!

Bir gün içinde 63 milyar mesaj gönderildiğini düşünün. Geçtiğimiz Yılbaşı Günü'nde WhatsApp'dan bu kadar mesaj gönderilmiş. Bu arada, bu sayı bir uygulama için rekor düzeyde.

Yılbaşında WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar için de toplamda 7,9 milyar görüntü ve 2,4 milyar video da bulunuyor. Mark Zuckerberg, yıllık düzenlenen F8 geliştirici konferansında, Messenger ve WhatsApp üzerinden toplamda günde 60 milyar mesaj gönderildiğini söylemişti.



WhatsApp, 2014 Ekim ayında Facebook tarafından 21 milyar dolar gibi rekor bir fiyat ile satın alınmıştı. Şimdi bu uygulamanın 1 milyar üzerinde aktif kullanıcısı var.



31 Aralık 2016'da WhatsApp uygulamasından gönderilen mesajların kayıt sayısı, mesajlaşma uygulamasının bir yılı çok iddialı kapatması için mükemmel bir yoldur. Nisan ayında, WhatsApp’a uçtan uca şifreleme özelliği eklendi ve uzun zamandır beklenen görüntülü arama özelliği de Kasım ayında başladı. Bu iki eklenen iki özellik arasında, yaz aylarında WhatsApp’a animasyonlu GIF desteği de geldi.



Her yıl WhatsApp abonelerinin sayısındaki artış göz önüne alındığında, bu Yılbaşı gecesinde kırılan rekor çok da şaşırtıcı görülmüyor.