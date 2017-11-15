Yılın oyunu adayları açıklandı!

2017 yılı oyunlar konusunda çoğu yıldan daha iyi bir yıldı. Hem de her platformda. Ancak 2017 artık bitmek üzere ve Yılın Oyunu Ödülü de sahibini bulmak üzere. Listede 2 tane Nintendo oyunu ve bir tane bağımsız yapımcı oyunu bulunuyor. İşte bu yılın en iyi oyunu olmak için yarışacak tüm oyunlar.
ÇOK OKUNAN HABERLER
-
Dünyanın en hızlı tarayıcısı Firefox Quantum çıktı!
-
En pahalı amiral gemisi Huawei Mate 10 Porsche Design satışa çıktı
-
İşte Samsung'un amiral gemisi kapaklı akıllı telefonu
-
Sony'den çift kameralı telefon geliyor!
-
10 yaşındaki çocuk, annesinin iPhone X kilidini açtı
-
iPhone 7 Plus ile sinema filmi çekti!
-
Popüler tarayıcı Play Store'dan kaldırıldı!
-
Galaxy S9'un mini versiyonu geliyor
-
Lord of The Rings TV serisi hakkındaki soru işaretleri büyüyor!
-
Galaxy S8 için Android 8.0 güncellemesi durduruldu!
YORUMLAR