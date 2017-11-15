Yılın oyunu adayları açıklandı!

2017 yılı oyunlar konusunda çoğu yıldan daha iyi bir yıldı. Hem de her platformda. Ancak 2017 artık bitmek üzere ve Yılın Oyunu Ödülü de sahibini bulmak üzere. Listede 2 tane Nintendo oyunu ve bir tane bağımsız yapımcı oyunu bulunuyor. İşte bu yılın en iyi oyunu olmak için yarışacak tüm oyunlar.

YILIN OYUNU ADAYLARI

Horizon Zero Dawn