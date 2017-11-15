Yılın oyunu adayları açıklandı!

Oyun dünyasının Oscar'ları olarak görülen The Game Awards adayları belli oldu!

15/11/2017 19:15

2017 yılı oyunlar konusunda çoğu yıldan daha iyi bir yıldı. Hem de her platformda. Ancak 2017 artık bitmek üzere ve Yılın Oyunu Ödülü de sahibini bulmak üzere. Listede 2 tane Nintendo oyunu ve bir tane bağımsız yapımcı oyunu bulunuyor. İşte bu yılın en iyi oyunu olmak için yarışacak tüm oyunlar.

YILIN OYUNU ADAYLARI

Horizon Zero Dawn 

    Yazar: Berk İşçimen

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