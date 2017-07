Yılın telefonu hologramlı ekranı ile Hydrogen One olacak!

Üst düzey profesyonel kamera üreticisi Red, akıllı telefon pazarına girme planlarını açıkladı. Aslında, şirket, ilk telefonu olan Hydrogen One'ı üstü kapalı bir şekilde tanıttı. Cihazın en önemli özelliği ise bir hologramlı ekrana sahip olması. Şirket yetkilileri; "Artık çok boyutlu içeriğin tadını çıkarmak için başka bir cihaz taşımak gerekli değil" mottosu ile yola çıktıklarını dile getiriyor.

Hydrogen One'ın hologramlı ekranı ile 3D içerikler ve interaktif oyunlar cebe taşınacak. Hydrogen One, tahmin ettiğiniz üzere Android işletim sistemi ile çalışıyor. Hydrogen One modelinde stereo sesi çok boyutlu sese çeviren tescilli bir algoritma yer alıyor. Bu sayede hologoramlı görüntüler çok boyutlu ses ile daha gerçekçi sunuluyor.

Telefonun bir diğer özelliği ise modüler yapıda olması. Hydrogen One; Scarlet, EPIC ve Weapon gibi Red'in kameraları ile uyumlu olacak. 5.7 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan telefonda USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. 2018'in ik çeyreğinde satışa sunulması beklenen Hydrogen One'ın fiyatı ise 1.200 dolar olacak.