YouTube fenomeni Pikotaro'dan yeni şarkı!

Geçtiğimiz Ağustos ayından Pen-Pineapple-Apple-Pen şarkısıyla büyük bir Youtube fenomeni olan 53 yaşındaki Japon şarkıcı Kazuhito Kosaka yada bilinen adıyla Pikotaro fenomenliğine fenomenlik katmak amacıyla yeni bir şarkı yayınladı. Şarkının adı I Like Orange Juice.

Pikotaro'nun ananas suyundan hoşlanıp hoşlanmadığını bu şarkıda öğrenemiyoruz.Şimdiden 2.5 milyon dinlenen şarkıya gelen tepkiler karışık görünüyor. Şuanda yaklaşık 20.000 beğendim ve 15.000 beğenmedim oyu var.

Geçen yılın sonlarında, Pikotaro, 108 milyondan fazla dinlenen PPAP'nin viral başarısından herhangi bir para kazanmadığını açıkladı. Umarız artık bu değişmiştir.

Şarkıyı aşağıdan dinleyebilirsiniz.