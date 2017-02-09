YouTube'da inanılmaz hata!

Google'ın sahibi olduğu YouTube, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir hata ile karşılaştı. YouTube'daki bu hata yüzünden ünlü YouTuber'ların abone sayıları saniyeler içerisinde eriyerek azaldı. Durum öyle ki YouTube'un en çok kazanan yayıncısı PewDiePie saatte yaklaşık 450 bin abone kaybetmeye başladı.

YouTube tarihindeki en büyük hata olarak nitelendirilen abone sayısının azalmasının neden kaynaklandığı bilinmiyor. Ancak YouTube yayıncılarının bundan şikayetçi olacağı kesin.

YouTube'da bir kanaldan abonelik geri çekildiğinde 1 yerine 2 üye kaybedilmiş gibi görünüyor. Hatta bazı kanalların bu sorundan dolayı abone sayısı negatife düştü. YouTube cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak tahminlere göre YouTube'un rollback yaparak kanalların abone sayısını eski haline döndürebilir.