YouTube videolarına link kutusu koyma özelliği kalkıyor

YouTube, son zamanda yaptığı değişiklikler ile yayıncıları bir hayli kızdırmıştı. Amerika'daki yayıncılar bile bu duruma isyan etmişti. İlk isyan hatırlayacağınız üzere PewDiePie'dan gelmişti. PewDiePie, YouTube'a video yüklediğinde bildirimlerin takipçilerine gitmediğini dile getirmiş ancak bir süre sonra bu olay unutulup, YouTube yine bildiğini işlemeye devam etmişti.

Gelir modellerinde ve önerilen videolarda da değişiklik yaparak yayıncıları iyice çileden çıkaran YouTube, şimdi de videolarda önerilen videolar linklerini kaldırmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; YouTube videolarına link kutusu koyma özelliği 14 Aralık tarihinde resmen kalkıyor.

YouTube'da video izlemeye başladığınız zaman ekranı kaplayan Spam gibi görünen kutucuk içerisindeki linklere %5 oranında bir tıklama olduğunu söyleyen firma, bunun kullanıcıyı rahatsız ettiğini ve tıklanma yönteminin ters teptiğini söylüyor.