YouTube'un video yükleme animasyonu değişiyor

Google, video izleme platformu YouTube için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Mobil platformdaki uygulamalarına son haftalarda sürekli yeni özellik gelen YouTube'un, şimdi de web sitesi üzerinde yenilikler peşinde koştuğu ortaya çıktı.

Android ile materyal tasarım anlayışını benimseyen Google, bu anlayışı diğer platformlarına da yansıtmaya başlamıştı. Bu süreçte YouTube'un video yükleme ekranı, tasarımın tümünü değerlendirince eski kalıyordu. Google'ın bu konuda geç de olsa hamle yapacağı ortaya çıktı.

YouTube'un sızan yeni video yükleme ekranı, Google'ın tasarım anlayışı ile baştan yaratılıyor. Google'ın "G" simgesinin animasyonuna çok benzeyen yeni video yükleme ekranı, hem YouTube'un web sitesinde hem de mobil cihazlardaki uygulamasına çok yakında gelecek.

YouTube'un yeni video yükleme animasyonu aşağıda yer alan görseldeki gibi olacak.