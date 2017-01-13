YouTube yorumları için ücretli sistem geldi!

Vaktinizin büyük bir bölümünü YouTube'da geçiriyorsanız size güzel bir haberimiz var. YouTube'un Super Chat adını verdiği yeni özelliği sayesinde artık ücreti yorum gönderebileceksiniz. Peki, ücretli yorumlar ne işinize yarıyacak?

Örneğin; beğenerek takip ettiğiniz bir YouTube yayıncısının bir videosuna yorum yazdığınızda, yorumunuz çoğu zaman gerilerde kalır ve yayıncı bunu göremez.

Super Chat sayesinde videoya yorum yaptıktan belli bir ücret ödeyerek yorumunuzu ön plana çıkarabilir ve ne kadar para harcadığınıza bağlı olarak yorumunuz video yorumlarının en üst bölümünde 5 saat süreyle sabitleyebilirsiniz.

Şu anda, HasCupquake, buzzbean11 ve Alex Wassabi gibi az sayıdaki içerik üreticisi Super Chat özelliğine sahip. 31 Ocak tarihinde YouTube'un Super Chat özelliği dünya genelinde yayıncı ve izleyicilere sunulacak.

Masaüstü sürümünün yanında iOS ve Android platformundaki YouTube uygulamasına da gelecek olan Super Chat, bakalım beklenilen ilgiyi yakalayabilecek mi?