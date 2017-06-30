YouTube'da ünlü olmak için arkadaşını canlı yayında öldürdü!

Sosyal medyada "fenomen" olma isteğinin, insanlarda kişilik bozukluklarına yol açtığı yadsınamaz bir gerçek. Daha çocuk yaşta aklı selim insanların yapmayacağı şeyleri yaparak YouTube'da fenomen olmak isteyenler bu teze en güzel örnek olabilir. Bugün ise YouTube'da fenomen olma isteği ile yanıp tutuşan Monalisa Perez, kan donduran bir olay ile gündeme geldi.

Monalisa Perez, YouTube üzerinden başlattığı canlı yayında erkek arkadaşı olan Pedro Ruiz'i vurdu. Canlı yayına katılımı arttırmak için böyle bir şey yapan Monalisa Perez, YouTube tarihinin en tehlikeli işine imza atmış oldu. Ancak ölümle sonuçlanan Monalisa Perez'in canlı yayınını 30 kişi ve 3 yaşındaki çocuğu izledi.

Monalisa Perez, erkek arkadaşı Ruiz'in göğsünün üzerine bir kitap tutu ve merminin bu kitaptan geçip geçmeyeceğini test etmek için 50 kalibrelik Desert Eagle ile ateş etti. Beyin dağıtan silah olarak bilinen Desert Eagle tabii ki de kitabı deldi geçti ve Ruiz'in canını aldı.

İlçe hapisanesine yerleştirilen Monalisa Perez, önümüzdeki hafta duruşmaya çıkacak. Çiftin bu yılın başlarında YouTube kanalı açıkları ve büyük bir fenomen olmak istedikleri belirtiliyor.