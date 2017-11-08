YouTube'dan iPhone X'e jest!

Display Mate tarafından dünyanın en iyi ekranına sahip olduğu söylenen iPhone X'in, 19.5:9 ekran oranı ile uygulama geliştiricilerine ter döktürmesi tahmin ediliyordu. Ancak korkulan olmadı ve uygulamalar 19.5:9 ekran oranı için çok hızlı bir şekilde güncelleme almaya başladı. Bu güncelleme kervanını bugün YouTube da katıldı.

YouTube, iOS platformundaki uygulamasını iPhone X'in 19.5:9 ekran oranı için güncellendi. Artık iPhone X'te YouTube videolarını tam ekran olarak izleyebiliyorsunuz.

Ancak iPhone X'in çentiğinden dolayı; yatay durumda telefonun sol tarafında videolarda ölü alan oluşuyor. Bu ölü alanın oluşmamsı için zoomu geri çekebilir ve videoları 4.7 inç ekranda izliyor gibiizleyebilirsiniz. iPhone X'in notch bölümüne yapılabilecek herhangi bir çözüm maalesef ki bulunmuyor.

Tahminlere göre bu tasarım yaklaşık 2-3 yıl daha bu şekilde devam edecek. TrueDepth kamera, sensör ve ahizenin kapladığı alan gerçek anlamıyla çerçevesiz bir iPhone'un üretilmesini imkansız kılıyor. Bakalım ilerleyen yıllarda bu sensörleri ekranın altına yerleştirmeyi başaran bir firma çıkacak mı?